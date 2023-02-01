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Общество

По требованию прокурора в деревнях Псковского района осветят дороги

После вмешательства прокурора в деревнях Псковского района осветят дороги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на участках дорог общего пользования регионального значения «Псков - Гдов - Сланцы-Кингисепп - Куземкино - Краколье» и «Лочкино - Спасовщина», проходящих через деревни Селище и Знаменка, а также на автомобильной дороге «Лочкино - Спасовщина» в деревне Спасовщина Псковского района отсутствует стационарное электрическое освещение.

Псковавтодор в нарушение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности не принял меры по обустройству стационарного электрического освещения на указанных участках автомобильных дорог в границах населенных пунктов, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, реальную опасность возникновения аварийных ситуаций на дорогах.

Заместитель прокурора района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ГБУ ПО «Псковавтодор» обязанности устранить выявленные нарушения закона. 

Суд удовлетворил иск прокурора. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным. Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Псковского района.

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