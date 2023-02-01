В псковском Роспотребнадзоре назвали процент заболевших COVID-19 детей

12:31, 01 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области выявили на восемь случаев заболения коронавирусом больше, чем неделей ранее. COVID-19 заразились 83 человека. Это ниже заболеваемости по РФ в 2,3 раза, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме: ОРВИ – 78 случаев, или 94% от общего числа случаев, пневмония – пять случаев, или 6 %. Среди заболевших на прошедшей неделе 10,8 % детей до 18 лет (девять человек) и 89,2 % взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в восьми муниципальных образованиях: Новосокольническом, Локнянском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Плюсском, Невельском, Палкинском районах и в городе Пскове.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в 11 муниципальных образованиях: Дновском, Локнянском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Плюсском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах, а также в Пскове и Великих Луках.

В девяти районах случаев COVID-19 не зарегистрировано.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 1 февраля в России выявлено 8 504 новых случая заболевания.