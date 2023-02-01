Стоимость проезда по трассам для владельцев фур выросла с 1 февраля

11:10, 01 февраля 2023, ПАИ

Повышенный тариф на проезд большегрузных транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн по федеральным автодорогам действует с 1 февраля, пишет Autonews.

Об этих планах ранее рассказывали в Минтрансе. Это связано с изменением индекса потребительских цен на 11,94%. Индексация составила 2,84 рубля за километр плюс 30 копеек к действующему тарифу.

Как объяснили в Минтрансе, большегрузные автомобили массой более 12 тонн оказывают наиболее сильное воздействие на целостность дорожного полотна. При этом там указали, что проведение ремонта дорог за счет средств, поступающих в федеральный дорожный фонд через систему «Платон», позволяет поддерживать качество дорожного покрытия и обеспечивать соответствие дороги нормам безопасности для всех участников дорожного движения.

В ведомстве заверили, что индексация не должна значительно повлиять на цену перевозимых товаров, и привели следующий пример: 20-тонная фура возит сок (19 тысяч пакетов) на расстояние 480 километров по маршруту Вологда – Москва. С учетом индексации тарифа «Платона» на 30 копеек с 2,54 рубля за км до 2,84 рубля за км увеличение стоимости перевозки составит 145 рублей. Это в свою очередь может повлиять на рост стоимости одного пакета сока на 0,8 копейки.

Ежегодная индексация тарифа с 1 февраля производится в соответствии с постановлением правительства РФ от 14.06.2013 № 504. В случае неприменения ежегодной индексации тарифа выпадающие доходы Федерального дорожного фонда в 2023 году составят 4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России автопроизводителям до 1 июня продлят возможность выпускать упрощенные модели без ряда популярных опций и с моторами пониженных экологических классов. Кроме того, физлицам пролонгировали разрешение на ввоз машин из-за границы без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.