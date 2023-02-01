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Общество

Псковские студенты могут принять участие в олимпиаде «IT-Планета 2023»

Стартовала регистрация участников XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023», которая будет проходить до 28 февраля 2023 года на официальном сайте соревнований world-it-planet.org. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию приглашаются студенты и молодые дипломированные специалисты в возрасте от 18 до 35 лет (в зависимости от условий конкретного конкурса). Конкурсная программа состоит из 16 конкурсов: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений и другим направлениям. 

При этом в 2023 году конкурсная программа олимпиады открыта не только для ИТ-специалистов, но и для пользователей ИТ-решений.

Учредителями и партнерами конкурсов олимпиады выступили такие отечественные образовательные и коммерческие организации, как «РОББО», ГК «Астра», Фирма «1С», РЕД СОФТ, ROBIN, Postgres Professional, iSpring, Varwin, Simbirsoft, Моризо Диджитал, САФУ им. М. В. Ломоносова, «ГЭНДАЛЬФ», «ИНИС», GENESIS DIGITAL, «Ключевой кадр», а также Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук. 

Помимо соревновательного духа, ИТ-олимпиада имеет просветительский характер. Благодаря проводимой в рамках соревнований участники смогут познакомиться и разобраться в тонкостях работы с различными перспективными технологиями, применяемыми в различных отраслях экономики, что даст им хорошую теоретическую и практическую подготовку для последующего трудоустройства, отметили организаторы.

«IT-Планета 2023» проходит согласно следующему графику: 
- Старт олимпиады. Регистрация Участников — c 1 января по 28 февраля 2023 года в онлайн-формате; 
- Отборочные этапы — c 1 февраля по 30 апреля 2023 года в онлайн-формате; 
- Международный финал — с 26 по 29 мая 2023 года в очном формате. 

Организатором соревнований является автономная некоммерческая организация «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» (it-planet.org). 

Соорганизаторами являются Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (arppsoft.ru) и некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» (russoft.org). 

Соревнования проходят на российской инновационной платформе Braim.org.

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