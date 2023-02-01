В Псковской области превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом

10:54, 01 февраля 2023, ПАИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом осталась на уровне предыдущей недели (+0,3 %) и составила 80,70 на 10 тысяч населения Псковской области. Всего зарегистрировано 4 950 новых случаев заболевания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 2,7 %. Превышены недельные эпидемические пороги в возрастных группах 7-14 лет – на 3,6 %, 15 лет и старше – на 111,2 %.

При этом среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 12 муниципальных образованиях: Струго-Красненском, Пушкиногорском, Красногородском, Усвятском, Локнянском, Невельском, Себежском, Опочецком, Дновском, Порховском районах, а также в Пскове и Великих Луках.

По результатам лабораторных исследований в рамках мониторинга среди респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 60,0 %.

В связи с заболеваемостью детей гриппом и острыми респираторными инфекциями в Псковской области закрыто 19 классов в 14 образовательных организациях, одна школа, пять групп в трех дошкольных организациях и одна группа в организации среднего профессионального образования.