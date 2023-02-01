Приближающаяся к Земле комета пролетит на минимальном расстоянии 1 февраля

10:52, 01 февраля 2023, ПАИ

1-2 февраля комета C/2022 E3 (ZTF) окажется максимально близко к Земле. Увидеть ее можно будет невооруженным глазом, пишет ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

В момент максимального приближения к Земле комета будет в 100 раз дальше от нашей планеты, чем Луна, уточнил старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир Сурдин.

«На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 1 февраля, тогда нас будет разделять всего лишь 42 млн км. Какую яркость будет иметь комета на момент сближения - очень трудно предсказать. Можно предположить, что блеск кометы достигнет +5...+4 звездной величины, а длина газового хвоста [будет] более 10° - размером с «ковш» Большой Медведицы. А это означает, что при отсутствии городской засветки ее можно будет увидеть даже невооруженным глазом», - рассказали в Московском планетарии, пояснив, что комета не столкнется с Землей.

Название кометы C/2022 E3 (ZTF) расшифровывается как Zwicky transient facility - установка для обнаружения транзиентных объектов им. Цвикки. В марте 2022 года она помогла астрономам получить снимки ранее неизвестного объекта.

«С тех пор открытая комета, отнесенная к классу долгопериодических комет, заметно увеличила свою яркость и движется по созвездию Волопаса - незаходящему созвездию северного полушария. В данный момент ее можно наблюдать на предрассветном небе в виде бледного размытого пятнышка, и пока только при помощи телескопа», - уточнили астрономы.