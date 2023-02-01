Организаторы Всероссийского конкурса «Знаешь? Научи!» объявили о запуске марафона регионов

11:30, 01 февраля 2023, ПАИ

Организаторы всероссийского конкурса детских научно-популярных видео «Знаешь? Научи!» объявили о запуске новой активности — марафона регионов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Для региональных управленческих команд созданы три номинации: «Наибольший процент участников конкурса», «Наибольший процент отправленных видеороликов» и «Лучшее информационное сопровождение». Конкурсные работы принимаются до 6 марта 2023 года.

Команды регионов-победителей получат благодарственные письма от оператора Десятилетия науки и технологий и примут участие в церемонии награждения в Москве в апреле 2023 года и в III Конгрессе молодых учёных.

Вместе с марафоном регионов пройдёт эстафета школ «Знаешь? Научи!» — соревнование по количеству отправленных на конкурс видеороликов.

Конкурс «Знаешь? Научи!» проводится при поддержке Министерства просвещения России, Министерства промышленности и торговли России и национального проекта «Наука и университеты». Конкурс входит в инициативу № 16 «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий. Генеральный партнер конкурса — компания VK, стратегический — российское общество «Знание».