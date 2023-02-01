Эксперты ответили на вопросы о безопасности тепловых сетей

12:39, 01 февраля 2023, ПАИ

Что такое экспертиза промышленной безопасности тепловой сети?

Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов пара и горячей воды – это комплекс работ и мероприятий, направленных на установление технического состояния тепловых пунктов и тепловых сетей, а также определение соответствия их требованиям промышленной безопасности путем визуального и измерительного контроля с внутренней и наружной поверхностей трубопровода и сосудов, работающих под избыточным давлением.

Экспертиза промышленной безопасности тепловой сети - это процедура определения степени соответствия трубопроводов тепловой сети и их компонентов законодательным требованиям и правилам промышленной безопасности, изложенным в Федеральном законе № 116 «О промышленной безопасности». По результатам делаются выводы о степени износа трубопроводов и предложения по возможной дальнейшей эксплуатации.

Какие тепловые сети являются опасным производственным объектом?

В состав тепловых пунктов и тепловых сетей могут входить: трубопроводы пара и горячей воды, работающие под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева рабочей среды более 115°С и другое оборудование (сосуды, теплообменники), работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа. Согласно п. 2 Приложения № 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к категории ОПО относятся объекты, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:

- пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);

- воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;

- иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля.

Согласно ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденным Приказом от 15 декабря 2020 года N536, проверке безопасности трубопроводов подлежит следующее оборудование:

- Трубопроводы пара и горячей воды с температурой рабочей среды не более 450 °C и внутренним диаметром не более 70 мм, при избыточном давлении более 8,0 МПа;

- Трубопроводы пара и горячей воды с температурой рабочей среды не менее 250 °C, но не более 450 °C и внутренним диаметром не более 100 мм, при избыточном давлении 0,07 – 1,6 МПа;

- Трубопроводы пара и горячей воды с температурой рабочей среды не менее 115 °C, но не более 450 °C и внутренним диаметром не более 100 мм, при избыточном давлении 1,6 – 8,0 МПа;

- Трубопроводы пара и горячей воды с рабочей средой до 250 °C, внутренний диаметр которых не более 100 мм, при избыточном давлении 1,6 МПа;

- Сосуды, работающие со средой 1 и 2 групп, при температуре стенки не более 200 °C, у которых произведение значений рабочего давления и вместимости не превышает 1,0.

Когда требуется проведение ЭПБ трубопровода?

- Перед началом ввода в эксплуатацию;

- При истечении срока службы эксплуатации или превышения количества циклов нагрузки, определяемых изготовителем;

- При отсутствии технической документации или отсутствии в ней информации касательно сроков эксплуатации;

- При истечении сроков службы и эксплуатации, установленных предыдущей ЭПБ трубопроводов;

- После устранения последствий аварии, в результате которой были повреждены технические устройства трубопровода;

- После проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала труб и т. д.

Что проверяется при ЭПБ?

При проведении технического диагностирования трубопровода необходимо проверить каждый участок, поскольку при неправильном выполнении работ могут произойти инциденты или аварии на трубопроводе, что приводит к значительным убыткам. Наши специалисты имеют большой опыт в диагностике трубопроводов и постоянно посещают курсы повышения квалификации и проверки знаний.

Помимо технической диагностики, наши специалисты также проверят документацию и соответствие требованиям промышленной безопасности. В случае обнаружения каких-либо отклонений мы немедленно проинформируем вас. Мы также решим любые подобные вопросы. Обращайтесь в компанию «Балтийский центр безопасности труда»!

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