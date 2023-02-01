На стадионе «Машиностроитель» в Пскове открылось кафе-столовая

11:44, 01 февраля 2023, ПАИ

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове открылось кафе-столовая, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

"Точка питания организована самим стадионом не только для обеспечения своей деятельности (на территории стадиона находится гостиница и работают спортивные секции), но и по многочисленным просьбам родителей спортсменов. Теперь для них появилась отличная возможность перекусить после работы и подождать ребенка с тренировки в удобной обстановке", - отметили в администрации.

В кафе-столовую также приглашают гостей и участников спортивных мероприятий, сотрудников различных компаний, расположенных рядом, жителей и гостей Пскова.

Здесь оборудована собственная кухня и зал на 60 посадочных мест с видом на футбольное поле стадиона. Гостям будут предлагать полноценные завтраки, обеды и ужины, а также разнообразную выпечку и вкусный кофе. Средний чек на питание составит 180 рублей. Кафе будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.