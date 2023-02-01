Картина Петрова-Водкина вернулась в псковский музей из Москвы

12:11, 01 февраля 2023, ПАИ

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Работа Кузьмы Петрова-Водкина «Две» из собрания Псковского музея-заповедника, которая в течение нескольких месяцев была представлена в Москве в Музее русского импрессионизма на выставке «Миражи» вернулась в Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Полотно «Две» было написано Петровым-Водкиным в 1917 году. Впервые образы двух девушек появляются в творчестве художника, когда идет написание подготовительных рисунков к многофигурному полотну «Девушки на Волге». Позднее «Две» выделяются в самостоятельное монументальное полотно, которое впоследствии будет передано в Псковский музей-заповедник, отметила хранитель экспозиции Картинной галереи Псковского музея-заповедника Мария Проценко

Работа неоднократно экспонировалась на различных выставках. До путешествия в Музей русского импрессионизма картина выезжала в Государственный Русский музей Санкт-Петербурга на выставку, посвященную 140-летию Петрова-Водкина, а также в ряд других крупных музеев страны.

В ближайшее время картина вновь отправится в Москву, на этот раз – на выставку «#ПетровВодкинЛомакина», посвященную творчеству двух российских и советских художников, учителя и ученицы: Кузьмы Петрова-Водкина и Марии Ломакиной. Выставка откроется 1 марта в Государственном центральном музее современной истории России.