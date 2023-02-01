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Общество

За профессионализм и внимание поблагодарила псковичка лечащих врачей

Поблагодарить псковских медиков за внимательное отношение и квалифицированную помощь пришла в общественную приёмную «Единой России» псковичка Светлана Антипова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На приём граждан к вице-спикеру регионального парламента Игорю Дитриху жительница областной столицы впервые попала несколько месяцев назад. Тогда Светлана Антипова, которой врачи диагностировали заболевание сердца, рассказала депутату о возникшей проблеме – сначала составленный план лечения пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, потом и сама пациентка перенесла тяжёлую форму ковида и состояние здоровья не позволяло проводить оперативное вмешательство. После вынужденного перерыва почти в три года Светлана Антипова не знала, куда обратиться, чтобы продолжить начатое лечение и сделать операцию.

«Гражданка обратилась в партийную приёмную, мы организовали госпитализацию в областную больницу, там провели коронарографию, оформили необходимые документы, которые пациентка направила в областной комитет здравоохранения, где её поставили на очередь на оперативное лечение нарушений ритма сердца в Санкт-Петербурге», - перечислил все этапы Игорь Дитрих.

Комментируя ситуацию, вице-спикер Собрания депутатов Игорь Дитрих отметил, что о прекрасной возможности пройти показанное лечение в лучших федеральных клиниках страны порой недостаточно информированы не только пациенты, но и лечащие врачи. «Зачастую люди приходят с жалобой, что не попасть на лечение, а когда разъясняешь им порядок оформления документов, выясняется, что проблем в принципе и нет», - привёл пример из опыта встреч с гражданами Игорь Дитрих.

В ближайшее время Светлане Антиповой будет выделена квота на лечение в федеральной клинике в соответствии с современными медицинскими стандартами. Женщина ещё раз поблагодарила врачей областной больницы и пообещала Игорю Дитриху после возвращения из Санкт-Петербурга рассказать о результатах пройденного лечения.

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