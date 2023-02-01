В Великих Луках бездомные украли санки и продукты

12:48, 01 февраля 2023, ПАИ

Двое мужчин и женщина без определенного места жительства похитили из подвала дома санки, два автомобильных диска, продукты питания и изделия из металла. Преступление произошло на улице Гагарина в Великих Луках 31 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, получил сообщение от великолучанина, что из подвального помещения дома на проспекте Гагарина неизвестные выносят имущество. Росгвардейцы сразу прибыли на место происшествия и задержали троих граждан без определенного места жительства.

Подозреваемые, двое мужчин 1974 и 1985 годов рождения и женщина 1981 года рождения, для дальнейшего разбирательства переданы сотрудникам полиции.