До +2 градусов ожидается в Псковской области 2 февраля

12:56, 01 февраля 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 2 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега, при этом на дорогах местами образуется гололедица.

Ночью будет дуть южный ветер, а днем западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет низким.