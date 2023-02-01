До +2 градусов ожидается в Псковской области 2 февраля
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 2 февраля, сообщает Псковский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега, при этом на дорогах местами образуется гололедица.
Ночью будет дуть южный ветер, а днем западный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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