Псковичам объяснили, как сменить собственника в квитанции за капремонт

13:47, 01 февраля 2023, ПАИ

Региональный оператор ответил на вопросы псковичей, как сменить собственника в квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Фонде капремонта Псковской области.

«Для внесения изменений в квитанцию необходимо представить региональному оператору любой из правоустанавливающих документов – выписку из ЕГРН, свидетельство о регистрации права собственности, иной документ, подтверждающий право собственности на квартиру», — говорится в сообщении.

На основании правоустанавливающего документа будут внесены изменения в графе «ФИО собственника». «При этом лицевой счет не поменяется, он закреплен за квартирой», — уточнили в фонде.

Копия документа может быть направлена региональному оператору одним из следующих способов:

- лично по адресу: город Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж;

- по электронной почте на адрес info@fkr60.ru;

- сообщением в официальной группе «ВКонтакте»;

- по почте на адрес: 180007, город Псков, улица Петровская, 51;

- по факсу на номер телефона 8(8112)298222.