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Общество

Псковичам объяснили, как сменить собственника в квитанции за капремонт

Региональный оператор ответил на вопросы псковичей, как сменить собственника в квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Фонде капремонта Псковской области. 

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

«Для внесения изменений в квитанцию необходимо представить региональному оператору любой из правоустанавливающих документов – выписку из ЕГРН, свидетельство о регистрации права собственности, иной документ, подтверждающий право собственности на квартиру», — говорится в сообщении.

На основании правоустанавливающего документа будут внесены изменения в графе «ФИО собственника». «При этом лицевой счет не поменяется, он закреплен за квартирой», — уточнили в фонде. 

Копия документа может быть направлена региональному оператору одним из следующих способов:
- лично по адресу: город Псков, улица Петровская, 51, 5 этаж;
- по электронной почте на адрес info@fkr60.ru;
- сообщением в официальной группе «ВКонтакте»;
- по почте на адрес: 180007, город Псков, улица Петровская, 51;
- по факсу на номер телефона 8(8112)298222.

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