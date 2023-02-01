Уровень доверия между профсоюзами и властью региона оценил Игорь Иванов

14:26, 01 февраля 2023, ПАИ

О достижениях в области социального партнёрства в Псковской области рассказал Псковскому агентству информации председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

«Между профсоюзами и региональными органами исполнительной, законодательной власти региона установился максимальный уровень доверия, идёт слаженная конструктивная работа», - заявил руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он выразил особую благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за его поддержку и инициативы для работающих псковичей, за неравнодушие, понимание и помощь.

«Псковской области повезло, у нас «профсоюзный губернатор», - подчеркнул Игорь Иванов и рассказал о конкретных инициативах главы региона, которые псковским профсоюзам удалось реализовать.

Прежде всего, усилен социальный диалог и профсоюзное взаимодействие в муниципалитетах Псковской области. Как отметил руководитель облсовпрофа, подписано 22 соглашения с главами муниципальных образований Псковской области, в муниципалитетах работают двух- и трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Реализована инициатива губернатора об активизации работы в области коллективно-договорной кампании на предприятиях и организациях региона. Охват коллективными договорами увеличился на 30%. «Наличие коллективного договора теперь является одним из критериев оценки руководителей организаций и учреждений бюджетного сектора, данный вопрос находится на постоянном контроле комитета по труду и занятости Псковской области и областной трёхсторонней комиссии», - заключил Игорь Иванов.