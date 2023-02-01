Назначен начальник управления по работе с личным составом псковского УМВД

13:19, 01 февраля 2023, ПАИ

Полковник полиции Татьяна Разумова назначена новым начальником управления по работе с личным составом управления МВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Свою служебную деятельность в органах внутренних дел Татьяна Разумова начала с должности инспектора инспекции исправительных работ ОВД по Псковской области. С 2003 по 2011 год руководила отделением учета прохождения службы отдела организации работы с кадрами управления по работе с личным составом ведомства.

В 2020 году Татьяна Разумова была назначена на должность заместителя начальника управления УРЛС УМВД России по Псковской области - начальника отдела морально-психологического обеспечения управления по работе с личным составом. С 2022 года она занимала должность врио начальника управления по работе с личным составом регионального УМВД.

Татьяна Разумова неоднократно поощрялась государственными и ведомственными наградами. Среди них - нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД», медали МВД России «За отличие в службе», «За доблесть в службе» I, II, III степеней.