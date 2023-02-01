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Общество

Сбер снова признан лучшим работодателем России

Сбер вновь признан лучшим работодателем России в 2022 году по версии HeadHunter. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Сбербанка. 

Фото: пресс-служба Сбербанка

«В 2022 году Сбер справился с беспрецедентными трудностями, увеличил число клиентов и продолжил своё развитие как инновационная технологическая компания. Команда Сбера внесла весомый вклад в сохранение спокойствия, стабильности и безопасности банковского обслуживания.Свыше 100 млн частных и корпоративных клиентов на себе ощутили, что Сбер является оплотом финансовой системы страны. Даже в условиях санкций Сбер продолжает создавать новые сервисы на основе отечественных технологий, что гарантирует банку технологический суверенитет, а его клиентам — удобный клиентский опыт», — говорится в сообщении. 

По словам старшего вице-президента, руководителя HR Сбербанка Натальи Дудиной, Сбер является огромным организмом, который оказывает влияние на миллионы людей, ассоциируясь с технологическим прогрессом и новыми сервисами, он стремится улучшать качество жизни во многих сферах. 

«Сам Сбер тоже состоит из людей. У нас большой коллектив. Все члены команды выполняют свою работу каждый на своём месте. Требуется высочайшая слаженность и вовлечённость. Настройка команды — это увлекательная задача, мы работаем над ней ежедневно. Сбер — это место, где люди имеют значение. Каждый человек для нас важен и ценен. Я благодарю всю нашу большую команду за вклад в этот успех бренда Сбера», — отметила Наталья Дудина. 

Вызовы, стоящие перед Сбером, потребовали от всех членов команды огромной вовлечённости и отдачи. Для HR в этот период жизненно важным было поддержать своих сотрудников и сохранить команду. Чтобы сохранить ключевых сотрудников, банк развивает систему преемственности. Сегодня у всех руководителей Сбера есть преемники, заметили в банке.

Программа долгосрочного вознаграждения (LTI) помогла банку замотивировать больше тысячи ключевых сотрудников Сбера. И Сбер не теряет связи с бывшими сотрудниками, объединяет людей с ДНК Сбера в сообщество Sber Alumni. Открытые форматы общения внутри команды укрепляют взаимное доверие, повышают вовлечённость и дают людям уверенность. Знаковым событием стал запуск IT-хабов в Казани и Екатеринбурге, который показал, что банк смотрит в будущее, улучшает условия труда и создаёт новые возможности и в Москве, и в регионах, отмечается в релизе.

Технологичность Сбера проявляется в HR-процессах — прежде всего, в инновационной HR-платформе «Пульс». Это полностью отечественное программное решение, в котором есть все кадровые сервисы, HR-аналитика, опросы, внутренние коммуникации и многое другое. 115 тысяч сотрудников пользуются им каждый день.

Важная составляющая корпоративной культуры Сбера — помощь другим людям, участие в социальных и благотворительных проектах. В 2022 году число волонтёров среди сотрудников Сбера выросло на 30% и достигло 20 тысяч человек. Сотрудники могут регистрировать собственные проекты, обмениваться опытом и обучаться на платформе «Волонтёры Сбера». Ежегодно проводится конкурс социальных проектов сотрудников Сбера. Уже несколько лет волонтёры банка участвуют в проекте «Финансовая грамотность для воспитанников детских домов» Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

«В 2023 году банк продолжит поддерживать и создавать условия для развития сотрудников. В фокусе внимания — предотвращение эмоционального выгорания, развитие преемственности и лидерства. Всё это поможет команде Сбера сосредоточиться на создании лучших продуктов и услуг для клиентов», — подытожили в Сбербанке. 

Рейтинг работодателей России HeadHunter — самый масштабный в стране по количеству компаний-участниц и объёму исследования. В 2022 году в нём участвовало две тысячи компаний. За лучших работодателей свои голоса отдало 78,4 тысячи соискателей, а на платформе HeadHunter опрос Employee Net Promoter Score (eNPS) прошло 249 тысяч человек. Сбер набрал 125,7 балла — это лучший результат среди крупнейших компаний страны. Итоговый балл каждой компании складывается из внешней оценки кандидатов (40 %), внутренней оценки eNPS (40 %) и HR-анкетирования (20 %). 

В пятёрку лидеров рейтинга также вошли дочерние предприятия Сбера — СберМаркетинг занял третье место в категории средних компаний, а Rambler&Co — пятое место среди крупных компаний.

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