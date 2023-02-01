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Происшествия

Кража двух бутылок водки обернулась для псковича судом

Уголовное дело в отношении обвиняемого в грабеже жителя Пскова направлено в суд, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Мужчина распивал спиртные напитки со своими знакомыми возле одного из торговых центров города. Когда алкоголь закончился, пскович направился в торговый центр, чтобы купить водку. Однако, вспомнив, что не взял с собой денег, горожанин решил ее украсть и положил две бутылки во внутренние карманы куртки.    

На выходе из кассовой зоны к нему подошла женщина и попросила оплатить покупку. Однако мужчина ответил, что у него ничего нет. Затем к нему подошел охранник, взял его за рукав куртки и потребовал выложить похищенный товар. «Мужчина ловким движением снял с себя куртку, вытащил из внутренних карманов две бутылки водки и убежал. Когда он убегал, бутылки выскользнули у него из рук и разбились», - рассказали в прокуратуре.

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