Фальсифицированное масло обнаружили в соцучреждениях Пскова

16:10, 01 февраля 2023, ПАИ

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Фальсифицированное сливочное масло в соцучреждениях Пскова выявили сотрудники псковского Россельхознадзора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Псковской области.

В январе государственные инспекторы произвели отбор проб сливочного масла в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Проверку провели по требованию прокуратуры и в рамках пищевого мониторинга в соцучреждениях.

Образцы проб молочной продукции были направлены для дальнейших лабораторных исследований в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Экспертиза показала, что крестьянское сладкосливочное масло (72,5%, пачка 0,180 кг, ГОСТ), произведённое ООО «Молоко-К», не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по следующим показателям: бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, а также требованиям ГОСТ 32261–2013 по жирнокислотному составу.

Результаты лабораторных исследований размещены во ФГИС «Сирано». Данная информационная система предназначена для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям подконтрольных грузов, для обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и контроля, заключили в ведомстве.