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Общество

Производство молока выросло в Псковской области

В 2022 году в хозяйствах всех категорий Псковской области произведено 306,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 209,3 тыс. тонн молока и 78,1 млн яиц. Об этом сообщает Псковстат.

По сравнению с 2021 годом производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 14,6 %, производство яиц – на 7 %, производство молока выросло на 2,3 %.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец декабря 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота – 60,8 тыс. голов, коров – 29,4 тыс.; свиней – 1358,1 тыс.; овец и коз – 27,5 тыс. голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 0,4 %, в том числе коров – на 2,6%, а также овец и коз – на 6,7 %, поголовье свиней увеличилось на 20,7 %.

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