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Общество

Индексация соцпособий коснулась 16 миллионов россиян

Индексация некоторых социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 11,9% затрагивает 16 миллионов россиян. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. 

«Повышение коснется мер социальной поддержки, которые получают граждане с инвалидностью, ветераны, чернобыльцы, Герои России, семьи с детьми - единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», - сказал Антон Котяков, передает ТАСС.  

В пресс-службе министерства напомнили, что увеличится также размер материнского капитала. Размер выплаты на первого ребенка вырастет до 586,9 тысячи рублей - это на 62,4 тысячи больше, чем в 2022 году. Если в семье родится второй ребенок, то сумма маткапитала станет больше на 82,5 тысячи и составит 775,6 тысячи рублей. Если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи составит 188,6 тысячи рублей, что на 20 тысяч больше, чем в 2022-м. 

Станет больше и размер единовременного пособия при рождении ребенка - оно составит 22,9 тысячи рублей. Ежемесячная денежная выплата героям или полным кавалерам ордена Славы увеличится на 8,9 тысячи рублей, до 83,5 тысячи рублей. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, вырастет на 3,8 тысячи рублей и составит 36,2 тысячи. 

В ведомстве напомнили, что все выплаты, пособия и компенсации начиная с этого года централизованно предоставляет Социальный фонд России. Он обеспечивает выплату пенсий, пособий и других мер социальной поддержки, за которые ранее отвечали Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ.  

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