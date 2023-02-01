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Общество

В поликлинике Великих Лук появилась новая система записи на приём к врачу

Новая система записи на приём к врачу появилась в городской поликлинике № 1 Великих Лук. Теперь пациенты могут делать это самостоятельно через электронные автоматы, а для помощи гражданам в поликлинике появились администраторы, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

1 февраля представители городских СМИ побывали на экскурсии в медучреждении, где журналистам рассказали о нововведениях, открытии кабинета врача общей практики и брендировании первичного звена.

Фото здесь и далее: районная газета «Великолукская правда. Новости»

Как рассказал заместитель главного врача по первичной медико-санитарной помощи Аркадий Волков, поликлиника полностью прошла брендирование.

«Запись через «Госуслуги» также модернизировали и сделали более доступной: появились листы ожидания для записи к специалистам, на приём к которым попасть проблематично», — отметили в газете. В соответствии с брендированием в ближайшее время в поликлинике также появятся информационные стенды с необходимой актуальной информацией.

«Брендирование, которое проходит в рамках нацпроекта, предусматривает собой удобную навигацию по поликлинике. Была проведена очень большая работа, и у нас полностью отработана поэтажная навигация. Помимо этого, в поликлинике был создан отдел связей с общественностью, куда поступают все обращения пациентов», — отметил главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин.

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