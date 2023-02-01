Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Открыта регистрация на Всероссийский межвузовский конкурс «РосСвет»

Стартовала регистрация на Всероссийский межвузовский конкурс проектов территориального брендинга «РосСвет». Проект направлен на повышение уровня привлекательности российских городов и укрепление их территориальной идентичности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета ПсковГУ.

«Студенты из разных уголков России смогут встретиться на одной площадке, получить бесценный кейс в портфолио и внести свой вклад в развитие страны», — говорится в сообщении.

К участию приглашаются студенты ПсковГУ. На протяжении двух месяцев участников ждёт курс повышения квалификации в сфере территориального брендинга от ключевых экспертов области, подготовка проектов, экспедиции в брендируемые города и заключительный форум-фестиваль на базе МГИМО.

В вузе отметили, что для участия необходимо собрать креативную и целеустремлённую команду, зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и следить за новостями проекта.

Запуск отборочного тура состоится 1 февраля. С правилами участия и этапами конкурса можно ознакомиться на сайте

Проект организован командой PR-клуба НСО МГИМО при поддержке МГИМО МИД России, УВР МГИМО, фонда «Эндаумент МГИМО» и Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 февраля 2023

Футболисты «Луки-Энергия» готовятся к турниру в Санкт-Петербурге
01 февраля 2023

Псковские дороги на гарантии приведут в порядок до 1 мая
01 февраля 2023

Участники творческой экспедиции побывали на пленэре в Изборске
01 февраля 2023

Более 450 операций провели за месяц в великолукской больнице
01 февраля 2023

В поликлинике Великих Лук появилась новая система записи на приём к врачу
01 февраля 2023

Народную программу ЕР дополнили разделом о развитии новых регионов
01 февраля 2023

ФОТОФАКТ Ямочный ремонт идёт рядом с торговым центром Fjord Plaza
01 февраля 2023

Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу модернизации школ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...