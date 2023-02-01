Открыта регистрация на Всероссийский межвузовский конкурс «РосСвет»

19:00, 01 февраля 2023, ПАИ

Стартовала регистрация на Всероссийский межвузовский конкурс проектов территориального брендинга «РосСвет». Проект направлен на повышение уровня привлекательности российских городов и укрепление их территориальной идентичности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета ПсковГУ.

«Студенты из разных уголков России смогут встретиться на одной площадке, получить бесценный кейс в портфолио и внести свой вклад в развитие страны», — говорится в сообщении.

К участию приглашаются студенты ПсковГУ. На протяжении двух месяцев участников ждёт курс повышения квалификации в сфере территориального брендинга от ключевых экспертов области, подготовка проектов, экспедиции в брендируемые города и заключительный форум-фестиваль на базе МГИМО.

В вузе отметили, что для участия необходимо собрать креативную и целеустремлённую команду, зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и следить за новостями проекта.

Запуск отборочного тура состоится 1 февраля. С правилами участия и этапами конкурса можно ознакомиться на сайте.

Проект организован командой PR-клуба НСО МГИМО при поддержке МГИМО МИД России, УВР МГИМО, фонда «Эндаумент МГИМО» и Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО.