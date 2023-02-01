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Общество

Более 450 операций провели за месяц в великолукской больнице

Более 450 операций провели за прошедший месяц в Великолукской межрайонной больнице, сообщается в группе медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» в соцсети «ВКонтакте»

За январь в больницу поступило 1 619 пациентов, выписалось 1 620. 84 человека находились в отделении реанимации. В больнице было проведено 465 операций.

На 1 февраля на лечении находится 346 человек.

Также в родильном доме приняли 87 родов. Родилось 46 девочек и 41 мальчик. Поступило 173 пациента, выписалось 165 человек.

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