Участники творческой экспедиции побывали на пленэре в Изборске

19:52, 01 февраля 2023, ПАИ

Студенты и преподаватели Академии художеств им. И. Репина, участники творческой экспедиции «Псков-2023», побывали на пленэре в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

«Студенты академии приезжают на пленэры в Псковскую область уже не первый раз», — говорится в сообщении. Как рассказал преподаватель академии Максим Моргунов, после прошлой поездки многие ребята спрашивали, будет ли у них возможность вернуться в Печоры и Изборск снова. Он подчеркнул, что до Изборска у них не было ни одного места, которое бы они посетили два раза.

Максим Моргунов отметил, что в Псковской области очень красивый и разнообразный рельеф, что очень важно для живописцев. «Когда приезжаешь в Изборск, тебя встречает мощная восстановленная крепость. Ты сразу чувствуешь историю в этой кладке, в том, как это всё сбалансировано, как выстроено вокруг церквей. Все эти акценты, всё это настолько цельно и мощно! А когда ты поднимаешься на крепостную стену, перед тобой предстают такие дали! Можно писать как внутри крепости, так и снаружи», — пояснил он.

В Изборск приехали представители всех пяти факультетов академии: факультета живописи, графики, скульптуры, архитектуры и теории и истории изобразительного искусства.

Паулина Эрнандес из Мексики, студентка Санкт-Петербургской академии художеств, приезжает в Изборск на пленэр не первый раз: до этого она была на Псковщине в августе в рамках творческой экспедиции «Псков-2022». Художница отметила, что летом работать на пленэрах, как правило, сложнее. «Зимой не особо большая палитра, больше земляных красок: марсовых, охры — в этом духе. Можно обойтись и просто углём, но это уже такая интересная задача. А летом всё зависит от солнца, всё настолько разнообразное. Работать труднее», – рассказала она.

Георгий Маурер из Швейцарии, обучающийся на факультете архитектуры, отметил, что Псков и Изборск очень нравятся ему своей историей: «Из-за того, что они смогли выстоять в стольких войнах, это повлияло на архитектуру. Эти чёрные купола в Пскове, отражающий характер города, крепостные стены Изборска… Я учусь на факультете архитектуры, поэтому мне это очень интересно», — подчеркнул Георгий.

31 января студенты и преподаватели академии начали работать в Пскове, а уже 2 февраля начнётся работа над созданием выставки. Итогом зимних пленэров станет художественная выставка, на которой будет представлено не менее 50 работ. Выставочный проект «Земля Псковская» будет развёрнут сразу на двух площадках в Пскове.

Экспедиция является частью проекта «Настоящая Россия», который реализуют Санкт-Петербургская академия художеств, комитет по культуре Псковской области, арт-резиденция «Кебь».

Напомним, что творческая экспедиция художников из 15 стран мира под названием «Псков-2023» стартовала в Псковской области 31 января.