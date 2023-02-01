Участок побережья Чудско-Псковского озера расчистят по нацпроекту

20:14, 01 февраля 2023, ПАИ

Участок прибрежной линии Чудско-Псковского озера будет расчищен в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Подрядчиком выступит научно-производственное предприятие «ЭкоГидроТехнологии» из Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Специалисты расчистят участки озера вблизи населённых пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района. Будут, в частности, проведены мероприятия по ликвидации мелководий, расчистке устьевых баров, выкашиванию водной растительности, уборке акватории от плавающего мусора. Работы по расчистке позволят улучшить гидрографическую сеть и экологическое состояние Чудско-Псковского озера.

Контракт стоимостью более 55 млн рублей рассчитан на 2023–2024 годы.

Напомним, что псковичи очистили от мусора более 100 км прибрежной территории в 23 районах области.