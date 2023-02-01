Путин заявил, что вопросы экологии имеют огромное значение

21:32, 01 февраля 2023, ПАИ

Вопросы экологии имеют огромное значение для экономики и для каждого конкретного человека в сегодняшних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.

«Условия, в которых мы живём сегодня, работаем, всем хорошо известны, в этой связи выстраиваются приоритеты. Но есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека. Это прежде всего вопросы, связанные с экологией. Это, повторяю, вопросы промышленного развития, здоровья человека», — сказал Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

Напомним, что в Псковской области расчистят участки Чудско-Псковского озера вблизи населённых пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района.