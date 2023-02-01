В России с 1 марта упростят нормы жарки шашлыка на даче

22:18, 01 февраля 2023, ПАИ

На дачах будет легче жарить шашлык за счёт уменьшения расстояния от мангала до построек, рассказал депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Согласно действующим нормам законодательства, пожарить шашлык на шести сотках участка и не нарушить правила практически невозможно. Теперь это будет легче. С марта 2023 года допустимое расстояние от мангала до построек по новым нормам уменьшится с 50 до пяти метров», — отметил Никита Чаплин, передаёт РИА Новости.

По его словам, в МЧС отказались от прежних жёстких нормативов, которые определяли допустимое расстояние для установки мангалов, шашлычниц и бочек для сжигания листвы. Раньше было одно правило и для огромных полей, и для маленьких садовых земельных участков, напомнил парламентарий, но оно не выполнялось, так как на классическом садовом участке невозможно уместить мангал с соблюдением всех требований.

«С 1 марта требования станут более реальными. <...> При использовании открытого огня в бочке для сжигания травы место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть пять метров. Это вполне разумно и легковыполнимо для садоводов», — пояснил депутат.

Также он добавил, что за несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия особого противопожарного режима.