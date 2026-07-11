Магнитная буря накроет Псковскую область 12 июля

20:42, 11 июля 2026, ПАИ

Магнитная буря накроет Псковскую область 12 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозу, ожидается слабая магнитная буря (уровень G1). Начнётся она 12 июля в 15:00 и завершится в 18:00. Магнитосфера продолжит оставаться возмущённой до полуночи, после чего вернётся в спокойное состояние.

Напомним, 5 июля солнце установило новый рекорд по количеству вспышек за сутки. Показатель стал максимальным за последние два года. Эксперты связали всплеск активности с крупными группами солнечных пятен.