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Великолучанка Светлана Размыслович стала лауреатом премии имени Лермонтова

Великолукская поэтесса, зампредседателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Светлана Размыслович стала лауреатом литературной Премии имени М. Ю. Лермонтова. Награду на главной сцене Лермонтовского праздника в Тарханах 11 июля ей вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, сообщили ПАИ в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

  • Торжественная церемония награждения
    Фото: пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области, Законодательного Собрания Пензенской области
  • Торжественная церемония награждения
    Фото: пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области, Законодательного Собрания Пензенской области

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках 55-го Всероссийского Лермонтовского праздника в музее-заповеднике «Тарханы». Диплом лауреата премии имени М. Ю. Лермонтова «За достижения в литературном творчестве, получившем общественное признание» Светлане Размыслович вручил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Награду Размыслович получила за поэтический сборник «Кровоток».

К 55-му юбилею организаторы подготовили сюрприз: впервые всем лауреатам помимо дипломов были вручены эксклюзивные памятные статуэтки «Белый парус и перо». В этом году праздник был приурочен к Году единства народов России.

«Для меня это не только высокая оценка поэтического труда, но и огромная ответственность: за слово, за дело и за путь», – отметила Светлана Размыслович, комментируя полученную награду.

  • Премию имени Лермонтова вручили поэтессе из Великих Лук Светлане Размыслович
    Фото: со страницы Светланы Размыслович
  • Премию имени Лермонтова вручили поэтессе из Великих Лук Светлане Размыслович
    Фото: со страницы Светланы Размыслович
  • Премию имени Лермонтова вручили поэтессе из Великих Лук Светлане Размыслович
    Фото: со страницы Светланы Размыслович
  • Премию имени Лермонтова вручили поэтессе из Великих Лук Светлане Размыслович
    Фото: со страницы Светланы Размыслович

Светлана Размыслович – поэт, публицист, президент всероссийского фестиваля фронтовой поэзии «А музы не молчат!». Автор восьми поэтических сборников. Лауреат множества престижных литературных премий, среди которых премия имени С. А. Есенина «О Русь, взмахни крылами!», «Муза Новороссии – 2023», «Слово-2023» Союза писателей России (за лучший поэтический сборник 2023 года), «Лучшая книга об СВО-2024», а также премии «Прохоровское поле – 2025» и имени А. Фатьянова.

Родилась и проживает в Великих Луках Псковской области. Является организатором благотворительных концертов и акций по сбору средств в поддержку бойцов и жителей Донбасса. Регулярно участвует в гуманитарных и творческих миссиях в зону СВО и прифронтовые регионы, как в составе агитбригад Минобороны России, так и в качестве добровольца. За свою деятельность удостоена ряда общественных и государственных наград, награждена медалью «За помощь и милосердие» Министерства обороны Российской Федерации.

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