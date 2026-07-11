Почти половину магазинов Псковской области составляют минимаркеты – Псковстат

23:28, 11 июля 2026, ПАИ

В Псковской области по данным на конец 2025 года насчитывалось 3 737 магазинов различной специализации. Их общая площадь торговых залов составила 635 тысяч квадратных метров. Такие данные привёл Псковстат в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Основная доля торговых точек – 44,5 % – представлена минимаркетами, их в регионе 1 662. Широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров предлагают 15 гипермаркетов и 227 супермаркетов.

Универсальных и специализированных непродовольственных магазинов в области насчитывалось 1 244, продовольственных – 589.