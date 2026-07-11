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Первая торжественная церемония имянаречения прошла в Пустошкинском районе

Первая торжественная церемония имянаречения прошла в отделе записи актов гражданского состояния администрации Пустошкинского муниципального округа 9 июля. Об этом сообщил глава округа Юрий Кравцов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Юрия Кравцова

В ходе церемонии свидетельства о рождении вручили родителям Мирославы и Златославы Журавлевых – Алине и Юрию.

Юрий Кравцов принял участие в мероприятии, поздравив семью с двойным праздником. «Две замечательные принцессы – это двойное счастье, двойная нежность и в два раза больше поводов улыбаться каждый день. Пусть малышки растут здоровыми и счастливыми, радуют вас каждой улыбкой, каждым новым достижением. Желаю, чтобы сестринская дружба согревала их всю жизнь, а родительская любовь оберегала от любых невзгод. Пусть в вашем доме всегда царит уют, гармония и звонкий детский смех», – обратился к семье глава округа.

Напомним, о введении такой церемонии в Псковской области глава региона Михаил Ведерников объявил на Первом форуме многодетных семей, который прошёл в регионе 6 июля в преддверии Дня многодетной семьи. Губернатор назвал это нововведение возрождением старинной русской традиции: присвоение имени ребёнку теперь проходит в праздничной обстановке.

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