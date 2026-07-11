АЗС «Татнефть»​ возобновили работу в Пскове – Михаил Ведерников

22:17, 11 июля 2026, ПАИ

В Пскове возобновили работу заправки «Татнефть», сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX. Ранее продажа была приостановлена из-за проблем с логистикой.

Глава региона также отметил, что топлива в регион поступает больше. Это одна из хороших новостей в текущей ситуации с обеспечением горючим. «Очереди на заправках сохраняются, но при этом поступает всё больше положительных откликов на новый порядок с учётом госномеров», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что дружинники в выходные работают в усиленном режиме и планируют охватить больше АЗС, чем в рабочие дни. «В случае возникновения вопросов к ним всегда можно обратиться за помощью», – подчеркнул губернатор.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами. Совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров.