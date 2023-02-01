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Общество

ФОТОФАКТ Большой баклан на территории Пушкинского заповедника

Большого баклана заметили на реке Сороти между усадьбой Тригорское и городищем Воронич. Об этом сообщается в группе Пушкинского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов

«Орнитологи заинтересовались достаточно необычным представителем фауны Пушкинского заповедника», — говорится в сообщении.

В музее отметили, что большие бакланы Phalacrocorax carbo относительно недавно обосновались в Псковской области, а ранее считались здесь только залётными и пролётными птицами.

«Об этом даже написали в научном издании Санкт-Петербургского государственного университета «Русский орнитологический журнал» (том 32, экспресс-выпуск 2267: 345-347), где опубликованы фотографии Алексея Михайлова и его совместная с жителем деревни Дубровы Новоржевского района Эдуардом Григорьевым заметка «Зимняя встреча большого баклана Phalacrocorax carbo на реке Сороть в Пушкинском Заповеднике (Псковская область)», — рассказали в группе.

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