ФОТОФАКТ Большой баклан на территории Пушкинского заповедника

22:43, 01 февраля 2023, ПАИ

Большого баклана заметили на реке Сороти между усадьбой Тригорское и городищем Воронич. Об этом сообщается в группе Пушкинского заповедника в соцсети «ВКонтакте».

«Орнитологи заинтересовались достаточно необычным представителем фауны Пушкинского заповедника», — говорится в сообщении.

В музее отметили, что большие бакланы Phalacrocorax carbo относительно недавно обосновались в Псковской области, а ранее считались здесь только залётными и пролётными птицами.

«Об этом даже написали в научном издании Санкт-Петербургского государственного университета «Русский орнитологический журнал» (том 32, экспресс-выпуск 2267: 345-347), где опубликованы фотографии Алексея Михайлова и его совместная с жителем деревни Дубровы Новоржевского района Эдуардом Григорьевым заметка «Зимняя встреча большого баклана Phalacrocorax carbo на реке Сороть в Пушкинском Заповеднике (Псковская область)», — рассказали в группе.