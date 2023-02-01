ВИДЕО Лиса гуляет на улице Ленина в Пушкинских Горах

23:55, 01 февраля 2023, ПАИ

Гуляющую лису заметили на улице Ленина между домами № 20 и 22 в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в группе «Подслушано Пушкинские Горы» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом читательница группы отметила, что лиса ранее пробегала от больницы к домам. «Облезлая ужасно», — подчеркнула женщина.

Также комментаторы обратили внимание, что хищное животное может быть больным и голодным, и порекомендовали беречь себя, своих детей и своих домашних питомцев от контакта с лисой.