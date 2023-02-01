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Общество

ВИДЕО Лиса гуляет на улице Ленина в Пушкинских Горах

Гуляющую лису заметили на улице Ленина между домами № 20 и 22 в Пушкинских Горах. Об этом сообщается в группе «Подслушано Пушкинские Горы» в соцсети «ВКонтакте». 

В комментариях под постом читательница группы отметила, что лиса ранее пробегала от больницы к домам. «Облезлая ужасно», — подчеркнула женщина. 

Также комментаторы обратили внимание, что хищное животное может быть больным и голодным, и порекомендовали беречь себя, своих детей и своих домашних питомцев от контакта с лисой.

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01 февраля 2023

ВИДЕО Лиса гуляет на улице Ленина в Пушкинских Горах

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