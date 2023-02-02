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Общество

В Пскове стартовал научно-просветительский проект «Поехали!»

В Пскове стартовал научно-просветительский проект «Поехали!», сообщили Псковскому агентству  информации в центре «Юный техник».

В рамках проекта на средства фонда президентских грантов будут проводиться: тротуарные наблюдения в телескопы, лекции по астрономии и космонавтике (в том числе – онлайн, в том числе – для слабослышащих и глухих людей), мастер-классы по астрофотографии, астрономические фестивали, конкурс проектов на космическую тему среди детей и подростков в возрасте 6-18 лет, приуроченный к Дню космонавтики.

«Хотите принять участие в проекте или пригласить нас с лекцией/наблюдениями к себе в школу/садик или другое подобное заведение, свяжитесь с нами и обо всём договоримся», - обратился к псковичам руководитель проекта Владимир Колпаков.

Телефон: 8 (953) 238 78 92. «ВКонтакте»: https://vk.com/ut60ru, e-mail: org@ut60.ru.

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