Германия впервые с 2017 года опередила Россию по числу туристов в Турции

08:49, 02 февраля 2023, ПАИ

В 2022 году Турцию посетило больше граждан Германии, чем России, пишет «Коммерсантъ».

В январе — декабре Турцию посетили 5,6 млн немцев, рост составил 12,74% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, россияне заняли второе место — 5,2 млн (11,74%), на третьем месте находятся подданные Великобритании — 3,3 млн (7,56%), сообщает Sozcu. По данным РБК, Россия впервые за шесть лет уступила лидерство Германии.

В декабре 2022 года в Турции на первом месте были туристы из России — 287 413 человек (11,98%), на втором месте болгары — 260 676 человек (10,86%), немцы заняли третье место по количеству туристов — 197 809 человек (8,24%).

В январе — сентябре 2022 года лидерами по туризму были немцы — 4,5 млн, затем следовали россияне — 3,9 млн и британцы — 2,8 млн, сообщает Anadolu.

Доходы от туризма в Турции в 2022-м выросли на 53,4% по сравнению с предыдущим годом и достигли $46,3 млрд, сообщает Hurriyet.