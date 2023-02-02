В псковской колонии шьют маскировочные тенты для участников СВО

09:16, 02 февраля 2023, ПАИ

Пошив маскировочных тентов, предназначенных для нужд военнослужащих в зоне СВО, освоили в колонии строгого режима, находящейся в псковском селе Серёдка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Пошив выполняется вручную. Изделие представляет собой полотно размером полтора на полтора метра с расположенными по периметру петлями, позволяющими соединять тенты между собой. Адаптированный под погодные условия тент имеет первый, нижний, слой – фольгированную основу и второй, верхний, по цвету напоминающий загрязненный снежный покров.

Отшитый опытный образец полностью удовлетворил заказчика по качеству, поэтому учреждение в ближайшее время произведет более 1,5 тысячи тентов. Пошивом занимаются 17 осужденных.