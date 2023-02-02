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Общество

Клиенты Россельхозбанка в Псковской области за год купили более 6 кг золота в слитках

Фото РСХБ

Псковский региональный филиал Россельхозбанка зафиксировал значительный рост спроса физических лиц на слитки драгоценных металлов (золото, серебро), а также на монеты из драгоценных металлов. В 2022 году клиенты Псковского филиала приобрели более 6 кг золота в слитках. В общей сложности в прошлом году псковичи приобрели золото и серебро в слитках, монеты из драгоценных металлов на сумму более 45 млн рублей.

«Спрос на покупку инвестиционных драгоценных металлов в слитках и монетах в Псковском филиале Россельхозбанка обусловлен отменой 20% налога на покупку слитков из драгметаллов в России. Новые условия позволяют клиентам выгоднее вкладывать, сохранять и приумножать свои доходы. Кроме того, инвестиции в драгоценные металлы показывают стабильный рост в долгосрочной перспективе», - отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

Россельхозбанк реализует драгоценные металлы в слитках и монетах за рубли РФ, а также предлагает клиентам открытие и совершение операций купли-продажи по металлическим счетам (золото, серебро, платина, палладий).

Процесс приобретения драгоценных металлов практически не отличается от стандартных банковских операций. Достаточно узнать по телефону о наличии желаемого слитка или монеты из драгоценных металлов в отделении банка и совершить покупку с наличной или безналичной оплатой, после этого драгоценный металл переходит в собственность клиента. В любой момент владелец монеты или слитка может продать их, обратившись в банк.

По желанию клиента РСХБ может обеспечить безопасные условия хранения драгоценных металлов в депозитных ячейках.

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