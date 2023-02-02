За убийство собутыльника будут судить жителя Палкино

09:03, 02 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 22 октября 2022 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в одной из деревень Палкинского района, где вместе с ним употреблял спиртные напитки. Затем между мужчинами произошла ссора. Собутыльник избил потерпевшего металлическим совком, в результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.