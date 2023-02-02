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Общество

В 2025 году в Печорах откроют обновлённую больницу

Фото "Печорской правды"

Старый корпус инфекционного отделения снесли в Печорской районной больнице, сообщает «Печорская правда».

«В соответствии с указанием президента Российской Федерации от 22.01.2021 № Пр-72 в Псковской области реализуются мероприятия по реконструкции (строительству) четырех объектов здравоохранения, находящихся на приграничных территориях. Софинансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. На территории Печорского района идёт реконструкция объектов больничного комплекса ГБУЗ ПО «Печорская районная больница», - пояснил заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Игорь Ларкин.

Ввести в эксплуатацию обновлённый больничный комплекс планируют в 2025 году. Сейчас проводятся демонтажные работы объектов больничного комплекса. В частности, уже снесли здание бывшего инфекционного отделения. Также разрушат корпус Б, а ещё здание, где находилась лаборатория, и старые хозпостройки.

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