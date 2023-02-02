«Голландские печи» установили в плюсском храме
В храме Входа Господня в Иерусалим в деревне Посолодино Плюсского района закончен монтаж печей, устроенных по типу «голландской печи». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».
«Голландки» отличаются быстрым прогревом и медленным остыванием. Если же печкой долгое время не пользовались, то для ее «разгона» не нужна дополнительная протопка: топить можно сразу. Для голландских печей свойственна повышенная теплоотдача. К тому же печь занимает немного места в помещении.
Всего в плюсском храме установили пять печей.
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