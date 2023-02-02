В Пскове впервые пройдет чемпионат СЗФО по регби на снегу

09:47, 02 февраля 2023, ПАИ

Чемпионат Северо-Западного региона по регби на снегу пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель» 11 февраля. Об этом сообщается в группе «Регби Псковcкая область Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие мужские и женские составы, всего - 10 команд.

Ведущим и спортивным комментатором чемпионата выступит организатор крупнейших беговых мероприятий в Пскове, главный тренер и основатель первой беговой школы PRO SPORT Александр Кузьмин.

Начало соревнований в 12:00. Вход свободный.

Напомним, что 17 января 2020 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил соглашение с руководством регби-клуба «ЦСКА» для развития этого вида спорта в регионе.