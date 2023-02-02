Псковичи привезли медали с первенства России по стрельбе из лука

10:33, 02 февраля 2023, ПАИ

Псковские спортсмены завоевали медали на первенстве России по стрельбе из лука. Соревнования проходили в Орле с 28 января по 2 февраля, сообщается в группе спортшколы «Олимп» в соцсети «ВКонтакте».

В личном зачете отличились Владимир Фазанов и Илья Силаев, они завоевали бронзу.

В командном зачёте Владимир Фазанов, Даниил Михеев и Никита Панов тоже стали бронзовыми призерами.

Ранее великолучанка Ника Снеткова заняла первое место в группе «Блочный лук» на зимнем чемпионате России.