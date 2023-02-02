Псковичам напоминают о возможности подвести природный газ к дому

10:32, 02 февраля 2023, ПАИ

В Пскове в рамках программы догазификации продолжается работа по подключению индивидуальных жилых домов к природному газу, сообщили Псковскому агентству информации в администрации города.

В населенных пунктах, где есть газопровод, сети к границам земельных участков можно подвести за счет средств газораспределительной организации. На территории города более 2 тысяч 800 домовладений имеют возможность принять участие в программе.

Строительство газопровода до границы земельного участка собственника домовладения выполняется силами Газпрома бесплатно. Работы в границах участка и внутри дома выполняются за счет средств собственников. Плата за них рассчитывается по ставкам, которые утверждены комитетом по тарифам и энергетике в конце 2021 года.

Подать заявку на подключение газа к жилому дому псковичи могут через «Госуслуги», многофункциональные центры, а также в филиале ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: г. Псков, Рижский проспект, 20.

При подаче заявления необходимо представить документы о собственности на земельный участок и дом. Заявление подает собственник или доверенное лицо по доверенности, оформленной у нотариуса на предоставление права подать документы. Законодательством установлен обязательный перечень документов, прикладываемых к заявке на догазификацию, к числу которых относятся:

- правоустанавливающий документ на домовладение;

- правоустанавливающий документ на земельный участок;

- ИНН заявителя;

- СНИЛС заявителя;

- ситуационный план (это рисунок, фото, скан экрана с публичной карты или Google карты, который дает представление о границах участка и о границах расположения на нем дома).

По вопросам, связанным с подачей заявки, задержкой оформления договоров, рассмотрения документов, по выполнению работ и другим вопросам необходимо позвонить на единый номер Единого оператора газификации 8-800-101-00-04 или на единый номер АО «Газпром газораспределение Псков» 8-800-350-59-01. Звонок бесплатный с любого телефона.

Для отдельных категорий граждан работают меры социальной поддержки. Так, собственник домовладения может получить единовременную выплату, которой можно как компенсировать расходы по приобретению газоиспользующего оборудования, так и направить на мероприятия по строительству сети газопотребления внутри земельного участка (по желанию и в любых пропорциях). В январе 2023 года сумма выплаты увеличилась с 70 до 100 тыс. рублей.

Воспользоваться мерами социальной поддержки могут инвалиды 1 группы, инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Поддержку также могут получить семьи, имеющие ребенка-инвалида, граждане, пострадавшие от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и лица к ним приравненные, а также члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. К указанному перечню добавлены члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий. Для получения выплаты необходимо обратиться в территориальные отделы комитета по социальной защите Псковской области.

Перечень льготных категорий и порядок оказания мер поддержки содержится в постановлении администрации Псковской области от 29.03.2022 № 103 (в редакции постановления правительства Псковской области от 13.01.2023 № 14).