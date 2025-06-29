Выставка о фильмах в эпоху Великой Отечественной войны откроется на кинофестивале «Западные ворота»

20:12, 29 июня 2025, ПАИ

Выставка «И фильмы ковали победу!» откроется в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025», сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«Даже в самые страшные дни войны защитники Отечества смотрели фильмы, которые наполняли их новыми силами, поднимали в атаки, вселяли уверенность в победе, дарили радость и навсегда оставались в памяти», – рассказали организаторы.

Выставка будет работать с 4 по 6 июля в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василёва на площади Ленина, 3. Экспозиция включает в себя материалы из коллекции историка-краеведа Вячеслава Кокина. Вход свободный.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня здесь представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.