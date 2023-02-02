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Общество

В облздраве опровергли закрытие гинекологического отделения в Опочке

Закрытие гинекологического отделения в Опочецкой межрайонной больнице опровергли в комитете по здравоохранению Псковской области. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале комитета.

«На прошлой неделе в социальных сетях появилась недостоверная информация о закрытии гинекологического отделения Опочецкой межрайонной больницы. Комитет по здравоохранению Псковской области поясняет, что приказа по учреждению и планов по закрытию данного отделения нет, сокращение персонала не планируется», - отмечается в сообщении.

В январе 2023 года в поликлиническом отделении Опочецкой межрайонной больницы медицинская помощь по профилю «гинекология» была оказана 491 пациентке, а в январе 2022 года — 302. Также в январе было выписано 26 женщин, находящихся на стационарном лечении, в прошлом году их было 14.

«Таким образом, уровень и объём оказываемой гинекологической медицинской помощи не изменился и сохранится в дальнейшем», - заключили в комитете.

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