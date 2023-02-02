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Общество

«Мы ещё живы или нет?»: показ фильма о Сталинграде организуют в Пскове

На показ документального фильма о Сталинградской битве приглашает псковичей Центральная городская библиотека 2 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: здесь и далее пресс-служба Центральной городской библиотеки

Мероприятие пройдёт 2 февраля в 12:00 в читальном зале Центральной библиотеки Пскова. Зрители смогут увидеть документальный фильм «Сталинград. Мы ещё живы или нет?».

Кроме того, к годовщине Сталинградской битвы в библиотеке в рамках историко-просветительской программы «В окопах Сталинграда: 200 героических дней и ночей» открылась книжная выставка, на которой представлено более 70 изданий о крупнейшем сражении в истории человечества, в том числе редкие книги.

В экспозиции можно ознакомиться со сборником биографий «Герои Сталинградской битвы», одним из авторов которого является сын дважды Героя Советского Союза генерал-полковника Александра Родимцева – Илья Родимцев. Во время Сталинградской битвы знаменитый отец автора был командиром 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которая спасла Сталинград в середине сентября 1942 года и 140 дней сражалась в центре города, не позволив противнику прорваться к Волге.

Библиотекари также разработали для любителей отечественной истории квиз в формате онлайн-теста «От победного «Урана» до «Кольца» возмездия».

Все посетители главной городской библиотеки смогут унести с собой специально изданные к годовщине Сталинградской битвы книжные закладки с информацией о псковичах – участниках этого сражения.

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