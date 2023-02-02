Новая выставка «Герои Сталинградской битвы» открыта в псковском музее

11:04, 02 февраля 2023, ПАИ

К Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в главном здании Псковского музея-заповедника открыт новый музейно-выставочный комплекс «Герои Сталинградской битвы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

На выставке представлены награды, фотографии, документы псковичей – героев Сталинграда.

«Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, целью которого была оборона города Сталинграда, и наступательный, завершившийся разгромом действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Помимо выставочного комплекса, сотрудники Псковского музея-заповедника подготовили виртуальный постерный проект «Псковичи – герои Сталинграда», который дает возможность, опираясь на документальные и исторические материалы, проследить боевой путь уроженцев Псковской земли – героев Сталинградской битвы. Ознакомиться с проектом можно на сайте музея.