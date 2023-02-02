Почти полтора миллиона рублей выманили мошенники у псковичей

11:25, 02 февраля 2023, ПАИ

Почти полтора миллиона рублей выманили у жителей Псковской области телефонные мошенники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Опочки позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранителями. Они заявили, что злоумышленники намереваются незаконно оформить на них кредиты, и чтобы предотвратить это, мошеннки убедили собеседников перевести деньги на указанные ими «безопасные счета».

Кроме того, некоторые жители региона стали жертвами злоумышленников при купле-продаже товаров в интернете. В итоге все потерпевшие лишились в общей сложности около полутора миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, проводится расследование.